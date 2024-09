Olímpico no puede evitar reírse al mencionar a sus “hijos” dentro del Desafío

En el formato Preguntas a Muerte , Olímpico se reúne con Johncito Preguntón para finalmente responder a varios de los cuestionamientos del público, pues para nadie es un secreto que es uno de los participantes más recordados y queridos del Desafío.

A raíz de esto, el presentador cuestiona si el atleta es “el papá del Desafío”, algo que él niega inicialmente, pero que complementa comentando que sí es un gran referente. Por eso, la siguiente pregunta es quiénes podrían ser sus hijos.

Olímpico se niega a mencionar los nombres de sus compañeros, pero Johncito menciona con ejemplos a Be, Tin y Sensei, por lo que, entre risas, el deportista los llama “hijos míos”, sin embargo, aclara que no son sus palabras, sino las de las personas que lo siguen, pues él no se referiría a ellos de esta forma.

Olímpico habla de Sensei y dice si son competencia

En Preguntas a Muerte, Olímpico es cuestionado acerca de Sensei y las rivalidades que parecían tener dentro de la competencia, pues en varias ocasiones había presión y expectativa por parte de sus compañeros cuando debían enfrentarse al otro.

Al respecto, el atleta dice que su contrincante es una persona muy competitiva y solo quiere enfrentarse en la pista, además, explica que sí lo considera como un oponente, pues es muy bueno en los Box y “lo hace muy bien”.

Sobre cuál de los dos es mejor, Olímpico dice que esto solo se ve durante las competencias y realmente no puede aclarar si uno tiene mayores habilidades que el otro, ya que cada uno podría asegurar eso de su desempeño y no todo debe ser una guerra de egos, pues él solo da el 100% de sí mismo.

Karen habría preferido jugar sin Olímpico en el Ciclo Dorado del Desafío

En este espacio, Johncito le pregunta a la girardoteña: "¿Sin Olímpico habría llegado más lejos en la competencia?", y ella no lo duda ni un solo segundo y responde "sí, porque estaría jugando yo solita", y luego complementa al responder otro interrogante.

"Me hubiese gustado que siguiéramos jugando como lo estábamos haciendo", comenta, aunque es consciente de que ya no hay nada por hacer y que su mente está tranquila porque así debía suceder todo.

