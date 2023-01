Nuevo romance: Demi Lovato aviva los rumores de su amor por Nick Jonas

En el mundo del entretenimiento, una polémica bien alimentada puede resultar una herramienta extremadamente rentable si se sabe utilizar con propiedad, algo que sabe muy bien la cantante Demi Lovato.

Por mucho que evite leer los rumores acerca de su vida personal, a la intérprete no puede escapársele que, desde que concluyó su relación con Wilmer Valderrama, gran parte de sus fans apuestan por la posibilidad de que su especial amistad con Nick Jonas dé pie eventualmente a un romance. En consecuencia, no deja de resultar sospechoso y un tanto oportunista que ella incluyera una canción en su nuevo trabajo musical que se titula 'Ruin the Friendship' -traducido literalmente como 'Arruinar la amistad'- y trata del deseo de convertir a un amigo en algo más.

Como no podía ser de otra manera, el tema en cuestión ya ha sido analizado hasta la saciedad en busca de alguna pista sobre quién es el chico en cuestión, en vista de que la propia Demi ha reconocido que está inspirado en hechos reales, pero hasta ahí ha llegado. La intérprete no confirma ni niega que se trate de un resumen sobre su historia con Nick, quien por otra parte es hermano de uno de los novios de juventud de ella: Joe Jonas.

"A ver, yo siempre me guardo para mí la identidad de las personas sobre quienes escribo mis canciones", aseguró evasiva a su paso por el programa de Ellen DeGeneres, cuando la presentadora se interesó acerca de ese mismo tema.

"Ya veo, ya. Probablemente sea sobre él, porque ustedes son mejores amigos", continuó presionándola para tratar de acorralarla y arrancarle una confesión.

Como la experta que es en estas lides, Demi optó por reírse y redirigir la conversación, alegando en broma: "Ellen, no quiero estropear mi amistad contigo. Pero significa que estoy secretamente enamorada de ti".

Por: Bang Showbiz