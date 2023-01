¡Nuevo integrante de la familia! Khloé Kardashian estaría embarazada de su primer hijo

La estrella televisiva Khloé Kardashian podría estar esperando su primer hijo junto a su actual pareja, el jugador de baloncesto Tristan Thompson, un embarazo que habría supuesto toda una sorpresa para la pareja en un principio, pero que ahora habría conseguido colmar de dicha a la futura mamá.

"Khloé está encantada. El embarazo ha sido algo inesperado, especialmente porque la exnovia de Tristan también está esperando un bebé, pero Khloé se hizo a la idea muy rápido", aseguró una fuente a X17 Online.

Los planes de la celebridad y de su chico -ala pívot de los Cleveland Cavaliers- que hicieron pública su relación el pasado septiembre, pasarían ahora por casarse antes del nacimiento de su retoño ante la insistencia de la madre de Khloé, Kris Jenner.

"Khloé y Kris quieren hacerlo todo correctamente. No quieren que parezca un accidente y ella quiere mostrarle al mundo entero que Tristan es su hombre. Quiere seguir la tradición y que él le pida a Kris la mano de su hija para que todo parezca más formal y tradicional", añadió el informante.

Por el momento se desconoce si la pareja tiene intención de rentabilizar su enlace grabándolo para el reality familiar 'Keeping Up with the Kardashians', al igual que ya hizo Khloé en su boda con Lamar Odom.

En el caso de Tristan, de confirmarse la noticia del embarazo de Khloé, este sería su segundo retoño, ya que su expareja Jordan está a punto de dar a luz a su hijo en común, después de que el deportista rompiera aparentemente su compromiso para iniciar un romance con Khloé Kardashian.

Por: Bang Showbiz