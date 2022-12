¿Nueva temporada de 'The Simple Life'? Paris Hilton tiene la respuesta

La millonaria Paris Hilton todavía ve el programa de telerrealidad 'The Simple Life' que protagonizó junto a su amiga Nicole Richie entre 2003 y 2007, y cree que "sería gracioso" hacer una nueva temporada de la serie con la que las dos jóvenes recorrieron Estados Unidos realizando trabajos 'normales y corrientes' que chocaban con su estilo de vida privilegiado.

"Todavía lo veo. Es buenísimo, es raro. Nosotras solo nos dedicábamos a vivir nuestras vidas, así que cuando lo veo pienso: 'Dios mío, esto es muy gracioso'. Creo que sería gracioso [grabar otra temporada]", confesó Paris en la emisora BBC Radio 1.

Publicidad

Aunque Paris todavía mantiene una buena relación con Nicole, no se atreve a aventurar si su amiga, que ahora es madre de dos hijos, aceptaría regresar a la serie.

"Hemos sido amigas desde que teníamos dos años. Es muy graciosa", comentó de forma evasiva.

A Paris todavía le llueven ofertas para volver a televisión, pero ella no tiene tiempo para la interpretación porque su prioridad ahora son los negocios.

"Me llaman todos los días productores y cadenas rogándome que vuelva a la tele, pero estoy tan ocupada que no tendría tiempo. Estoy centrada en mi marca y en mi negocio. No tengo tiempo para hacer un programa", revelaba Paris a la revista Nylon.

Publicidad

Por: Bang Showbiz