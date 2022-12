Nota: Mariah Carey nunca quiso ser madre

Entre los objetivos de la cantante Mariah Carey nunca se encontró el formar una familia , ya que estaba "convencida" de que nunca sería madre. Sin embargo, ahora no podría ser más feliz con sus mellizos Moroccan y Monroe (3) -que comparte con su marido Nick Cannon- quienes le han dado una "razón para vivir".

"Nunca pensé que tendría niños. Recuerdo que cuando era pequeña pensaba: 'No creo que vaya a ser mamá cuando crezca'. Durante un tiempo estuve completamente convencida de ello, pero me di cuenta de que las cosas cambian, y es así de simple... [Los mellizos] me han dado una razón para vivir", aseguró la artista en el programa 'Entertainment Tonight Canada'.

Tan unida se siente a sus hijos que quiere iniciarles ya en su pasión por la música por lo que ha compuesto una canción para ellos -a quienes llama cariñosamente Dem Babies- que se incluirá en su nuevo álbum y en la que los pequeños se han estrenado como intérpretes.

"Se llama 'Supernatural', y los Dem Babies aparecen en ella. La grabaron cuando solo tenían dos años, y en general es la señorita Monroe quien lleva la voz cantante, pero también se puede escuchar a Rocco", confesó.

Mariah intenta trasladar la estabilidad de la que disfruta en el plano personal a su trabajo, convirtiendo en su máxima prioridad componer música que consiga hacerla feliz, y no duda en mezclar los estilos más dispares para conseguir melodías que se adapten a su estado de ánimo.

"Todavía quiero seguir haciendo cosas que me hagan sentir feliz. Si un disco con un ritmo más calmado lo consigue, aunque sea un poco anticuado por tener resonancias del hip-hop, no me importa", concluyó.

