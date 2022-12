Nota: Justin Bieber, más cerca de solucionar sus problemas legales

El cantante Justin Bieber podría conseguir poner punto y final a sus problemas con la justicia si acepta un acuerdo que, según informa el portal TMZ, le permitiría deshacerse de las acusaciones de conducir bajo la influencia de las drogas, resistencia a la autoridad y posesión de una licencia de conducir no válida, por las que fue arrestado el pasado mes de enero en Miami, a condición de no impugnar el cargo de conducción temeraria.



Después del arresto, los comentarios apuntaban a que el artista canadiense -que estaría sujeto a un año de libertad condicional de aceptar el trato- se había negado a aceptar cualquier acuerdo que supusiera someterse a un control de detección de droga, una condición que no está incluida en la última oferta realizada por la acusación.



En el momento de su detención por participar presuntamente en una carrera ilegal de coches, Justin conducía un Lamborghini amarillo de alquiler mientras aún tenía restos de marihuana y Xanas en su organismo, como demostraron más tarde los exámenes toxicológicos.



Pese a que el cantante aún tiene otro frente legal abierto, parece ser que los problemas con la justicia de Justin podrían ir resolviéndose poco a poco, ya que sus abogados no dudan en calificar la demanda por agresión del fotógrafo Jeffrey Binion como "frívola", asegurando que no existe ninguna evidencia de que el artista ordenara a su guardaespaldas Hugo Hesny atacar a Binion ni de que este sufriera algún daño físico.



Por su parte, el fotógrafo acusa a Justin de ordenar a sus acompañantes que le atacaran y le quitaran la cámara a la salida de un estudio de grabación el pasado junio. En su comparecencia ante la justicia este martes, su abogado aseguró que existen 11 casos de asalto similares relacionados con el cantante, apuntando a que una dura sanción económica a favor de su cliente podría servir como medida disuasoria de más agresiones en un futuro.



"No estamos tratando de ganar dinero a toda costa. Además, no es ningún secreto que Justin detesta que le fotografíen en público", declaró Mark DiCowden, el abogado de Jeffrey Binion.



Hasta el momento, la juez del juzgado de Miami Sarah Zabel no ha dictado sentencia.