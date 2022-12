Nota: Britney Spears muestra su lado más solidario

Britney Spears mostró esta semana su faceta más solidaria durante su visita a un hospital infantil de Los Ángeles, donde se unió a un grupo de jóvenes pacientes en su día de actividades artísticas.



La cantante no dudó en aceptar la invitación del centro médico para pasar un día de diversión con los niños, quizá embargada por su instinto maternal y por la sensibilidad que le da tener dos hijos pequeños, Sean Preston y Jayden James. Por ello, se esforzó como nunca en animar y entretener a los pequeños mientras estos daban rienda suelta a su creatividad.



Los niños tenían que expresar a través de dibujos y recortes de revistas sus sensaciones sobre el tema ' Qué se siente al estar lejos de casa ', y Britney cumplió con su parte eligiendo una foto de dos niños que le recordaban a sus hijos, la imagen de un cangrejo que representaba su comida preferida y el dibujo de una bonita mariposa.



"Creo que las mariposas son nuestros ángeles de la guarda", confesó delante de sus aplicados compañeros, según reveló el propio hospital.

Al final, el grupo de niños y la artista decidieron titular el mural creado entre todos con la palabra 'Felicidad', resumiendo así los sentimientos que les invaden cuando piensan en sus seres queridos. Tras finalizar con éxito la terapia artística, Britney decidió hacer un recorrido por las instalaciones del centro hospitalario antes de finalizar su visita, una agradable experiencia de la que no dudó en presumir a través de su perfil de Twitter.



"Me lo pasé muy bien con todos vosotros [en referencia a los pacientes y niños del hospital], muchas gracias por invitarme. Besos y abrazos", comentó en una foto publicada por la cuenta oficial del hospital, en la que aparecía dibujando con los niños.

