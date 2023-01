"No quería que lo nuestro terminara", Khloé Kardashian sobre Lamar Odom

La estrella televisiva Khloé Kardashian, que recientemente pidió que se paralizara el proceso para oficializar su divorcio de Lamar Odom después de que él fuera encontrado inconsciente en un prostíbulo de Nevada, está convencida de que hizo todo lo posible por salvar su matrimonio con el exjugador de baloncesto antes de presentar los formularios para disolver su unión en 2013 después de aguantar durante meses los rumores de que le estaba siendo infiel y de que era adicto a la cocaína, algo que solo soportó porque sabía que compartían un vínculo "excepcional".

"Fue una decisión que tuve que tomar. Pero siempre le querré. No tienes que estar con una persona para quererla. Si me hubieras preguntado un año antes, jamás te habría dicho que me iba a separar de él. No quería que lo nuestro terminara. Pero sé que hice todo lo que pude. El divorcio fue mi última opción. Pero prefiero haber estado casada con él ese corto periodo de tiempo que no haberlo estado nunca. Fue el periodo más mágico y especial de mi vida y sé que lo que tuvimos fue algo excepcional", explicó la pequeña de las Kardashian en una entrevista a People, realizada antes del incidente de Lamar.

Publicidad

Khloé, que no se ha separado del exdeportista desde que este ingresó en el hospital, no le guarda rencor porque considera que nunca fue su intención hacerle daño.

"No creo que Lamar estuviese intentando ser cruel conmigo. No me parece bien airear los trapos sucios de otra persona, especialmente cuando la quieres".

Por: Bang Showbiz