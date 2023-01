No más música, ahora Robbie Williams quiere ser actor

El cantante Robbie Williams podría dar un parón a su carrera musical el año que viene para perseguir su sueño de trabajar en la pequeña pantalla.

"Tengo unos cuantos ases en la manga que no tienen por qué ser en el ámbito musical. Nada seguro aún, pero estarían relacionados con la televisión. Sí, sería actuar, aunque no debería haber dicho nada porque no puedo decir nada", dijo en la presentación de su gira 'Let Me Entertain You' en Australia.

El británico crearía el programa y lo protagonizaría en caso de que el proyecto siguiera adelante.

"Tengo una idea del programa que quiero hacer. Puede pasar o no, pero de momento está en marcha y estoy muy ilusionado".

Aunque se rumoreaba que Robbie pudiera aparecer en televisión como juez de algún talent show, este ya negó que fuera a formar parte de la edición británica de 'Factor X'.

"Aunque ya lo he dicho, lo digo otra vez: no voy a participar en Factor X. De todas formas mucha suerte con el programa. (sic)", escribió en su cuenta de Twitter.

Por: Bang Showbiz

