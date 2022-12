Nicole Richie se va a vivir cerca de su cuñada Cameron Diaz

La diseñadora Nicole Richie y su marido Joel Madden se mudaron a principios de este mes de mayo a una vivienda de cuatro habitaciones valorada en 6.7 millones de dólares y situada en la misma zona residencial de Beverly Hills en la que vive Benji, hermano gemelo de Joel, y su mujer Cameron Diaz, según informa Us Weekly.

La decisión de Nicole y Joel de cambiar de casa ha facilitado a la actriz el ejercer de tía más a menudo con los hijos del matrimonio, Harlow (7) y Sparrow (5) -que ahora viven a tan solo unas puertas de distancia de Cameron-, lo cual habría conseguido despertar su instinto maternal.

"Cameron está más determinada que nunca a tener un bebé, viendo lo maravillosa que es la vida familiar de Nicole. Nicole la inspira en muchos niveles", añadió.

Nicole además fue la encargada de presentar a la actriz y al músico siete meses antes de que pasaran por el altar el pasado enero.

"Sí, me voy a adjudicar toda la responsabilidad por eso. Le doy mi visto bueno a cualquier cosa que vaya a hacer a Benji feliz. Soy una cuñada muy devota. Me siento feliz por cualquiera que sea feliz, quiero que todo el mundo esté rodeado de amor", aseguraba Nicole en el programa 'Watch What Happens Live'.

