Nicki Minaj no quiere volver a enamorarse de hombres equivocados

La peculiar rapera Nicki Minaj concluyó recientemente su relación con su novio Safaree Samuels pero eso no le ha quitado las ganas de enamorarse de nuevo. Minaj está decidida a encontrar al hombre de su vida, pero tiene claro que este ha de entender el esfuerzo que ella necesita poner en su carrera.

"Quiero a alguien que sepa apreciar lo duro que trabajo", dijo en el evento 'CRWN: A Conversation with Elliott Wilson and Nicki Minaj'.

La cantante (32) llegó incluso a sugerir que su relación con Samuels terminó tras 12 años porque él necesitaba una atención que ella no podía brindarle al estar concentrada en su carrera.

"Perdí una parte importante de mi vida y una de las razones fue porque era una adicta al trabajo. No podía centrarme en ninguna otra cosa. A lo mejor necesitaba más atención. Pero si tengo que elegir entre matarme a trabajar y darte a ti toda mi atención, podrás quedar en el olvido alguna que otra vez. No porque no te quiera sino porque tengo el peso del jodi** mundo en mis hombros", añadió en el encuentro.

Está claro que Minaj no olvida a su ex, a quien recientemente dedicaba una serie de reveladores mensajes en Twitter.

"Cualquier cosa que no aprecies te será quitada. Dios ve tu desagradecida alma. Yo te di y te di y te di. ¿Me amenazas? ¿Me chantajeas? Lárgate. Déjame ser feliz ahora. Dios. Lo siento. Mis fans saben que esta no soy yo. Odio esto. Pero soy humana. Mucho. Ningún hombre hubiera permanecido leal en este juego como yo".

Ante esto Samuels, respondió en la red social que él había estado ocupado promocionando su música en lugar de atacando a su exnovia.

"Estoy haciendo entrevistas sobre mi mier** y mier** que ando promocionando. No he dicho ni una sola cosa de Nicki. Es ridículo. Y hablar con alguien sobre rupturas no es chantajear. Deja de buscar compasión. Tú sigue con tu trabajo, ¿por qué yo no puedo? No tiene nada que ver con la fama, tiene que ver con el respeto. Y has tenido cero respeto por mí en los últimos años. El cero respeto que has tenido por mí en casa nada tiene que ver con la música. Estoy también decepcionado. Estás haciéndome algo en público que el público no sabe que estás haciendo, pero tú eres la víctima porque tú eres la famosa".

Bang Showbiz.