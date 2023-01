Nelly sale bien librado ante las acusaciones de abuso sexual

El pasado mes de octubre el rapero Nelly -cuyo verdadero nombre es Cornell Iral Haynes- fue arrestado por la policía después de que una universitaria de 21 años revelara los supuestos abusos sexuales de los que había sido víctima por parte del músico en el autobús privado con el que este recorría Estados Unidos en el marco de una gira musical, un presunto delito del que el artista no ha dejado de proclamar su inocencia desde que comenzara el proceso legal para depurar responsabilidades.

Como revela el portal de noticias TMZ, el caso ha sido finalmente desestimado por el juez debido a que la supuesta víctima, quien en su momento alegaba haber sido forzada a mantener relaciones sexuales tras conocer en persona a Nelly poco después de un concierto en Auburn (Washington), ha optado finalmente por no comparecer ante el tribunal para ofrecer una versión lo más detallada posible de su testimonio.

Según fuentes judiciales, el fiscal encargado de llevar la investigación tuvo que admitir ante el magistrado que la "falta de cooperación" de la mujer ha hecho "imposible" que se pueda llegar al fondo del asunto y esclarecer los hechos, por lo que ha decidido retirar la acusación pública y permitir, por tanto, que el magistrado cierre el caso.

La representante legal de la joven, Karen Koehler, ya anunciaba hace unas semanas que su clienta había decidido no implicarse personalmente en el juicio porque sentía que, como consecuencia de la popularidad y la reputación de la que goza el acusado, era poco probable que su historia fuera tomada en serio tanto por el tribunal como por la opinión pública.

"No testificará en ningún procedimiento criminal contra él, ¿quién la va a creer? La gente ya está diciendo cosas horribles sobre ella y no sabe cómo gestionar este juicio paralelo. Está a punto de sufrir un ataque de nervios. De alguna forma se arrepiente de haber llamado al servicio de emergencias, no porque su testimonio no fuera totalmente preciso y ajustado a la verdad, sino porque nunca quiso que la policía le arrestara directamente por un supuesto delito de violación", explicaba ante los medios.

