Neil Patrick Harris se olvida de sí mismo en las escenas de sexo

Nadie puede decir que el actor Neil Patrick Harris no derroche compañerismo. Al menos eso se desprende de su preocupación por que Rosamund Pike se sintiera cómoda en una escena de sexo cuyo rodaje duró dos días. Tan pendiente estaba de esto que por momentos se olvidó de sí mismo y de evitar que se viera más de lo que a él le apetecería enseñar de su anatomía.

"Estaba más preocupado por Rosamund, porque era una escena de sexo. Quería asegurarme de que ella se sintiera cómoda, que no hubiera nada extraño, y que nadie viera mi pene. No te importa que se intuya un poco del pene. Pero un rato largo de pene sí me importa. No me importa enseñar el trasero y cosas por el estilo pero ya sabes, no lleves la cámara muy abajo", declaró el actor en una entrevista al programa 'Conan' en truTV.

La estrella, que interpreta a Desi -exnovio del personaje de Rosamund, Amy- insiste en que los actores y actrices simplemente tienen que "hacer frente" a las escenas de sexo, ya que son parte de su trabajo.

"No era como si estuviéramos en el musical 'Hair' o algo por el estilo bailando por ahí totalmente desnudos. Hubo momentos en los que pasó y fue apabullante, es tu trasero el que está ahí fuera. Es el equipo de cámaras y es tu culo. Tenía que suceder. Acabas aprendiendo a vivir con eso".