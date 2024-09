Natalia se pronuncia sobre la verdadera razón por la que “terminó” con Kevyn en el Desafío

Cuánta plata se lleva Natalia del Desafío 2024

Luego de quedar eliminada en el último Desafío a Muerte de esta edición por los 20 años del reality de los colombianos, Natalia revela que se lleva un acumulado de 26 millones de pesos.

Con respecto a los planes que tiene para dicho dinero al salir del programa, la entrenadora online relata: "tengo en planes comprarme un carro, entonces eso va a ir en parte, porque solo es una pequeña parte del automóvil que quiero, eso lo voy a sumar a eso".

Cabe destacar que en el Ciclo Dorado Natalia perdió bastante dinero con el equipo Tino, ya que se enfrentaron al castigo de entregar cajas con su dinero y el pago de arriendos por causa de que no ganaron en varias pruebas en los últimos ciclos.

En cuanto a su perrito Bailey, la entrenadora online menciona que está ansiosa por su encuentro y dice lo que hará con él: "debe estar en la casa esperándome para arruncharlo para decirle 'mi amor, no gané, pero soy finalista'".

Natalia se consagra como la 'Reina de la muerte' en el Desafío

Aunque no logró avanzar al Desafío Final al caer en contra de Darlyn y Sensei, quienes fueron sus compañeros en el equipo Tino, esta entrenadora online destaca el título que se ganó dentro del programa.

Y es que ahora Natalia es considerada como la 'Reina de la muerte', por lo que dice: "cada chaleco lo afronté con mucha tranquilidad, puedo decir que nunca que recibí un chaleco lo hice con miedo, ni vine a un Box y tenía pavor. Además, siempre he confiado perfectamente en los planes de Dios, entonces, me encanta. Tiene que venir alguien a quitarme el puesto de la 'Reina de la muerte', así que bien".

