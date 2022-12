Michael Jackson daba limosnas superiores a los 300 dólares

El cantante Michael Jackson disfrutaba ayudando a los menos afortunados. De este modo, cuando veía un indigente en la calle paraba su coche y le ofrecía todo el dinero que pudiera tener en sus bolsillos.

"Lo que más me gustaba de Michael es que era una persona muy humilde. Y no digo esto porque fuera mi hijo sino porque realmente era bueno. Si veía a alguien en una esquina pidiendo limosna, él paraba el coche y le daba todo el dinero que pudiera tener en su bolsillo, ya fueran 300 o 400 dólares, a veces más", contó la madre del artista, Katherine Jackson a la revista HELLO!

La matriarca del clan Jackson piensa en su hijo -quien murió por una intoxicación aguda de Propofol en junio de 2009- todos los días y desearía que todavía estuviera aquí para poder disfrutar con su familia, especialmente con sus tres hijos: Prince, Paris y Blanket.

"Nada puede reemplazar a mi hijo. No hay un día que pase sin acordarme de él, sin llorar. Su vida fue arrancada de la de sus hijos, y él era todo lo que ellos tenían. Era muy buen padre, el mejor. Pero también era muy buen hijo", añadió Katherine, quien junto a su nieto TJ tiene la guardia y custodia de los hijos del cantante fallecido.

Por: Bang Showbiz