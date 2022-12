“Mi primer trabajo fue a los 13 años en una hamburguesería”: Eva Longoria

Aunque los orígenes humildes de Eva Longoria son más que conocidos, la intérprete de origen mexicano confesó que las dificultades económicas que sufrieron sus padres fueron el desencadenante de que ella comenzara a trabajar en secreto con tan solo 13 años, a fin de poder hacer realidad uno de sus sueños: tener una gran fiesta de 15.

"Cuando tenía 13 años le dije a mis padres que quería tener una fiesta de quinceañera, pero me dijeron que no. Así que busqué trabajo en una hamburguesería para poder comprar mi vestido. Cuando mis padres se enteraron de que estaba trabajando en secreto se enfadaron mucho conmigo y me prometieron que celebraría mis 15 años, pero que yo tendría que buscar unos padrinos para que pagaran ciertos gastos", confesó la intérprete a la edición mexicana de la revista Glamour con motivo del 15 aniversario de la citada publicación.

Aquella niña de tan solo 13 años ya sabía que la perseverancia y el esfuerzo eran las claves para obtener el éxito, dos cualidades que Eva Longoria posee a día de hoy y que han sido claves para encumbrarla como una de las mujeres más poderosas e influyentes de Estados Unidos.

"A partir de ese momento tuve claro que si quieres algo, puedes hacerlo realidad. Ya era ambiciosa con 13 años", apuntó.

Desde que se diera a conocer internacionalmente por su papel de Gabrielle en la serie 'Mujeres Desesperadas', Eva Longoria ha logrado crear un auténtico imperio en torno a su figura, ya que a su trabajo interpretativo se une ahora su faceta como productora de series, en la que ya ha alcanzado el éxito gracias a su debut con "Criadas y Malvadas".

"Me encanta actuar, pero me he enamorado de mi profesión como productora porque uso mi vertiente más intelectual: la de mujer de negocios. Me gusta mucho este aspecto de la industria y me he dado cuenta de que tengo una auténtica mente de empresaria. Adoro lo que sucede detrás de una cámara, pero estar frente a ella es como mi patio de juegos. Son dos aspectos muy diferentes de mí, pero ambos los disfruto enormemente", reveló.

Aunque Eva Longoria se mueve como pez en el agua en el competitivo mundo de la producción, la intérprete no se desvía del verdadero objetivo que la ha llevado a meterse de lleno en esta industria: "crear los trabajos que los latinos necesitan".

"Es importante para mí crear contenidos valiosos para el mercado latino porque nadie los está haciendo. Por eso es indispensable estar detrás de la cámara, escribirlos y producirlos. Si no lo hiciera ahora, sería necesario esperar mucho tiempo para que alguien los produzca. Actualmente mi prioridad es crear los trabajos que los latinos necesitan", añadió.

La devoción que la artista siente por la cultura latina se torna en una auténtica pasión a la hora de hablar de México y de su especial contribución a la mejora de los derechos de la comunidad latina en Estados Unidos.

"¡México me fascina! Su cultura, su comida, su música, su religión. Es la fuente de mi fuerza. Saber que pertenezco a esta magnífica y hermosa cultura me hace sentir orgullosa.

Creo que la comunidad latina contribuye muchísimo a la sociedad aquí en Estados Unidos. Nuestra fuerza como grupo y nuestra inteligencia han llevado a que los políticos nos tengan cada vez más en cuenta. Saben que tenemos una voz social y me encanta formar parte de este movimiento actualmente", señaló.

Por: Bang Showbiz