Meryl Streep desea que Tom Hanks reciba una nominación al Óscar después de 17 años

La oscarizadísima Meryl Streep no ha tenido reparo alguno a la hora de expresar su 'sorpresa' y decepción ante el hecho de que su no menos reputado compañero de rodaje en la cinta 'Los archivos del Pentágono', Tom Hanks, haya tenido que padecer a lo largo de 17 años la indiferencia de los académicos de Hollywood al no haber recibido ni una sola nominación a los Óscar en todo ese período.

"Tengo que decir que aún no me creo que Tom no haya recibido ni una sola candidatura en 17 años, porque su trabajo siempre ha sido muy consistente y del más alto nivel. Además, su papel [en la cinta que ambos protagonizan] tiene un dinamismo especial y estoy segura de que nunca le había visto en este tipo de registro", ha declarado a 'Entertainment Tonight' sobre la versatilidad interpretativa de su amigo y su capacidad para reinventarse con cada filme.

Al margen de la indignación que siente ante el escaso reconocimiento que, a su juicio, ha venido recibiendo Tom Hanks en el ámbito de las galas de premios, la poseedora de tres estatuillas doradas -fruto de 20 nominaciones, 10 de ellas cosechadas en las últimas dos décadas- espera que el estadounidense rompa finalmente tan mala racha el próximo 23 de enero, cuando tendrá lugar la lectura de nominados que competirán por tan preciado galardón en la ceremonia que se celebrará el próximo 4 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

En cualquier caso, Tom Hanks ha dejado claro durante las entrevistas con las que ha venido promocionando la última cinta de Steven Spielberg que -independientemente de los galardones o alabanzas que pudiera cosechar- no podría estar más satisfecho de haberse puesto a sus órdenes y, sobre todo, de haber abordado junto a Meryl la trepidante historia de Katharine Graham y Ben Bradlee -socia y editor jefe del Washington Post, respectivamente- y su decisión de publicar los documentos secretos que sacaban a relucir las mentiras difundidas por la administración Johnson para justificar ante el Congreso la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam.

"Bueno, la verdad es que esta película no podría haber llegado en un mejor momento. Estamos hablando de la historia de esa semana crucial en la que Katharine Graham se convirtió en Katharine Graham, y además se narra desde un enfoque muy humano y personal. Desde el primer momento sentí que esta no iba a ser una mera cinta de corte histórico, sino que iba a profundizar mucho en la psicología y en el mundo interior de esas dos personas, Katharine y Ben Bradlee [su personaje]", explicaba el actor a The Hollywood Reporter para subrayar la vigencia que todavía conserva este relato en una época marcada por la tensa relación entre el gobierno Trump y la prensa crítica con su gestión.

Por: Bang Showbiz