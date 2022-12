Lupita Nyong'o, la más hermosa del mundo

Pese a ser prácticamente una recién llegada al mundo del cine, Lupita Nyong'o acaba de conseguir alzarse con el codiciado primer puesto en la lista de las mujeres más hermosas que cada año realiza la revista People. Además de reconocer su innegable belleza, el título supone su entrada en el olimpo de las grandes estrellas, aunque a la actriz le emociona más pensar que su aparición en la portada de la publicación ayudará a muchas mujeres negras a "sentirse más visibles".

"Es muy emocionante y un gran, gran halago. Me hace especialmente feliz pensar en todas las chicas que me verán [en la portada] y se sentirán un poco más visibles", declaró a la publicación.

Publicidad

Pese a haber nacido en México y haber pasado su infancia en Kenya, Lupita asegura que durante su juventud no conseguía identificarse con ninguno de los ideales de belleza que percibía a través de la televisión.

"Piel clara y un pelo largo, liso y sedoso. Subconscientemente acabas apreciando esas características más que tus propios atributos", aseguró.

Finalmente, la actriz consiguió ganar la confianza en sí misma que ahora caracteriza cada una de sus apariciones en la alfombra roja gracias a su madre, Dorothy, que durante su infancia le "repetía" constantemente lo guapa que era hasta que se lo "creyó".

Pero pese a la fama y la atención mediática de la que disfruta, la chica de moda de Hollywood aprecia por encima de todo que la valoren por su belleza natural.

Publicidad

"Los mejores cumplidos son que me llamen guapa cuando no llevo ni una gota de maquillaje. O cuando ni siquiera me he peinado, o no llevo ningún vestido bonito. La felicidad es lo más importante", concluyó.