Luisana Lopilato es más 'apasionada' desde que es madre

La maternidad ha conseguido que la actriz Luisana Lopilato, que está esperando su segundo hijo junto al cantante Michael Bublé -padre también de su pequeño Noah (2)-, se muestre más "apasionada" en todos los aspectos de su vida.

"Ser mamá encendió mi pasión: por lo cotidiano, por mi familia, por mis espacios. Y en el cine, por ejemplo, encontré una buena forma de ser profesional sin dejar de ser mamá al 100%", explicó la intérprete en una revista a la revista Gente.

Después de experimentar en su propia piel lo complicado que resulta educar a un hijo, la argentina no duda en afirmar que no todas las personas han nacido para ser padres.

"Mi vida siempre fue intensa, desde muy pequeña me enfrenté a una carrera exigente y después, a mudanzas y a desarraigos, pero siento que me convertí en una mujer madura solo con la llegada de Noah. No cualquier persona es apta para ser padre, debe tenerse la cabeza muy preparada. La responsabilidad de una vida a tu cargo redimensiona muchos otros aspectos de la vida... Bueno, y te desestabiliza algunos otros", reconoció.

Luisana y su famoso marido vivieron uno de los peores momentos de su vida el pasado mes de junio cuando su pequeño Noah utilizó uno de los cajones de la encimera de la cocina para subirse a la meseta y coger una taza de té recién hecho que acabó tirándose por encima. Además de la preocupación lógica por el estado de salud de su hijo, el matrimonio tuvo que hacer frente a las críticas sobre la 'irresponsabilidad' de la actriz, algo que aún enfurece a Bublé.

"Alguna gente dijo que éramos unos padres irresponsables y que todo había sido culpa de mi mujer. Vamos a ver, es una locura. Eso es tergiversar las cosas. Intenté ser positivo y recordarle a mi mujer que podría haber sido mucho peor. [Noah] estaba bien, pero como padre, no hay nada peor que ver a tu niño sufriendo, claro está", aseguraba el cantante en una entrevista a la edición canadiense de la revista ELLE.