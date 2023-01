Liz Hurley se siente atraída por los hombres que no trabajan en el mundo del entretenimiento

La actriz Elizabeth Hurley (50) -quien estuvo casada con el empresario Arun Nayar y mantuvo una relación sentimental con el jugador de críquet Shane Warne- se siente más atraída por hombres que tienen "conocimientos" en un área distinta al negocio del entretenimiento.

"Siempre me han gustado las personas que saben cosas de un campo distinto al mío. Siempre he encontrado atractivo eso. Mi marido Arun, por ejemplo, fue a Oxford y estudió Física. Era un científico, mientras que yo suspendí todos mis exámenes de Física y Química en el colegio. Me resulta agradable cuando alguien tiene conocimientos en un ámbito distinto al mío. Eso me gusta", dijo al portal de noticias News.com.au.

Publicidad

Aunque su belleza sea de sobra conocida, la también modelo no sale con hombres muy guapos porque piensa que la belleza está en el interior.

"Siempre me he dado cuenta de que las personas que no te parecen particularmente guapas a primera vista, en cuanto empiezan a gustarte o las quieres, acabas viendo la belleza en ellas. Podrá ser la distancia entre su nariz y su labio, podrá ser la parte de atrás de su cabeza. Siempre encuentras la belleza en algo que te gusta o amas", añadió al medio.

Actualmente la intérprete está soltera y solo hay un hombre en sus pensamientos: su hijo Damian (13), fruto de su relación con Steve Bing.