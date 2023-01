¿Listo para comprometerse? El príncipe Harry le regala un anillo a su novia

Han pasado ya varios meses desde que se conociera el bonito romance que a día de hoy mantienen el príncipe Enrique y la actriz Meghan Markle y desde entonces no han parado de circular rumores sobre un posible compromiso. Por el momento, la pareja no ha anunciado aún un hipotético plan de pasar por el altar, pero eso no ha supuesto un obstáculo para que el nieto de Isabel II le haya regalado un anillo de oro a su novia que ella luce con orgullo en el dedo pulgar de la mano derecha.

"Es una banda dorada y Enrique se la dio hace unas seis semanas. Ella le explica muy feliz a la gente del rodaje que es de parte de él y también ha comentado que le va un poco grande, así que tiene que asegurarse de no perderla de vista", reveló al portal Daily Mail una fuente interna del set de la serie 'Suits' en Canadá, donde la estadounidense se encuentra actualmente grabando la séptima temporada.

Publicidad

La exclusiva pieza de joyería no es solo un romántico símbolo del amor que les une sino que, además, llevarla consigo a todas horas ayuda a la artista nacida en Los Ángeles a hacer más llevaderos los días que pasa separada de Enrique, cuando cada uno de ellos debe cumplir con sus respectivos compromisos laborales en puntos del planeta diferentes.

"Meghan se siente muy cerca de Enrique cuando lleva joyas que él le ha regalado y a él le gustan ese tipo de gestos. Siempre le ha dado obsequios como muestras físicas de su amor a sus parejas, especialmente brazaletes, pero darle a Meghan un anillo está por encima de un simple brazalete de cuentas. Meghan se lo quita cuando tiene que grabar, pero se lo pone en seguida cuando termina. Está claro que ese anillo guarda un valor sentimental importante y que a ella le es difícil separarse de Enrique", continuó relatando el mismo informante.

El anillo en cuestión es el último de una larga lista de regalos que Meghan ha recibido de su novio, entre los que se encuentran una pulsera de la colección LOVE de la firma de lujo Cartier muy similar a la que él mismo tiene, un collar con las iniciales de sus nombres y otro anillo dorado decorado con una flecha. Habrá que esperar a ver si finalmente la guapa morena añade a esta colección el anillo de compromiso creado a partir de la famosa tiara de Lady Di con el que hace meses se rumoreaba que el británico le pediría matrimonio.

Por: Bang Showbiz