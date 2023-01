Lily Allen recuerda una triste época marcada por el alcoholismo y la depresión

Fiel a la naturalidad con la que se ha venido expresando tradicionalmente sobre los altibajos que ha sufrido tanto en el plano artístico como personal, la cantante Lily Allen -quien acaba de volver a la escena musical con su nuevo tema 'Trigger Bang'- no ha dudado en sincerarse abiertamente sobre la profunda crisis emocional en la que estuvo inmersa durante el verano de 2013, un período marcado por el consumo descontrolado de alcohol y una depresión que parecía derivarse de la tímida acogida que habían recibido sus últimas canciones entre el público y la crítica.

"Ese verano fue fatídico, lo recuerdo como un auténtico desastre. Me empeñé en tocar únicamente los temas en los que había estado trabajando ese año, a pesar de que no sonaban en la radio y que parecían no haber gustado demasiado. Mi ego artístico me decía que la gente las apreciaría mejor en directo, o al menos mi dedicación hacia ellas. Creía que eran brillantes, pero que no se habían entendido bien, quizá porque no habían sido bien comunicadas o presentadas. En resumen, fui un desastre y acabé estando ebria todos los días", ha explicado la artista británica al diario The Independent.

Aunque solo unos meses antes la cantautora dio a luz a su hija Marnie -fruto de su extinto matrimonio con Sam Cooper, con quien también tiene a la pequeña Ethel-, ni la estabilidad familiar de la que disfrutaba en esos tiempos le ayudó a sobrellevar un fracaso profesional que, en sus propias palabras, le hizo sentir que había perdido su "voz creativa" y le hizo refugiarse en la bebida con el objetivo de escapar de la realidad.

Cuatro años después de esa difícil etapa, la autora de famosos temas como 'Smile' o 'LDN' no solo ha vuelto a la industria con energías renovadas, una actitud algo más optimista de cara al futuro y teniendo muy presentes las lecciones que adquirió durante su caída a los infiernos, sino también con la certeza de que pudo superar semejante bache gracias, entre otras cosas, a la inestimable ayuda de su ya exmarido.

"En esa época me estaba automedicando con alcohol y todo lo que pudiera encontrar por ahí, y la situación se me escapó de las manos hasta tal punto, que Sam me dijo: '¿Pero qué estás haciendo?'. Era evidente para él que me había metido en una espiral de autodestrucción, y me dio un ultimátum. Me dijo: 'De verdad que quiero estar contigo, pero no si vas a estar todo el tiempo así'. Le prometí que dejaría de beber tanto si seguía conmigo", explicaba en otra entrevista reciente sobre un período lleno de adversidades.

