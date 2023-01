Liam Payne niega estar buscando un segundo bebé con Cheryl Tweedy

El cantante Liam Payne y su afamada pareja, la también intérprete Cheryl Tweedy, deben de estar muy ocupados estos días con las muchas responsabilidades que se desprenden de su condición de padres del pequeño Bear (1), sin olvidar la intensa agenda de trabajo ligada a sus próximos proyectos musicales, ya que el artista no ha tardado en desmentir con rotundidad los rumores que han venido circulando esta semana a cuenta de una posible segunda incursión en la paternidad.

"No, eso no es verdad. No va a ocurrir en el futuro cercano. A la gente le encanta inventarse historias", ha asegurado algo molesto el antiguo integrante de One Direction a su llegada al aeropuerto berlinés de Tegel, donde ha sido rápidamente abordado por un numeroso grupo de reporteros.

Las conjeturas en torno a una supuesta ampliación de la familia empezaron a cobrar fuerzas hace unas semanas después de que el propio Liam confesara en una entrevista que su relación con Cheryl había estado llena de "dificultades", lo que dio pie a que supuestas fuentes procedentes de su círculo cercano aseguraran que la solución a tales problemas podría pasar por una nueva aventura compartida en la paternidad.

"A pesar de las desavenencias que han tenido últimamente, los dos están muy enamorados. Y concretamente Cheryl no puede dejar de darle vueltas a la idea de tener otro hijo tan pronto como sea posible. Está convencida además de que, si van a por el segundo, muchos de sus problemas simplemente desaparecerán al tener asuntos más importantes de los que ocuparse", explicaba un informante a la revista Heat.

Aunque todavía no han trascendido demasiados detalles sobre el disco debut del joven vocalista, quien de momento solo ha lanzado dos sencillos en solitario -'Strip That Down' y 'Bedrooom Floor', ambos el año pasado-, está previsto que el esperado disco llegue al mercado antes de que termine 2018 y, por tanto, es más que probable que Liam esté absolutamente centrado -además de en la crianza de su retoño- en darle los últimos retoques a su trabajo.

En lo que respecta a Cheryl, la propia artista ya ha dejado patente su deseo de volver a la industria discográfica por todo lo alto con el que será su quinto álbum de estudio, teniendo en cuenta que en los dos últimos meses ha viajado con frecuencia a Nueva York -acompañada de su hijo- para grabar allí su nueva colección de canciones.

De la misma forma, y aunque en su momento prometió que jamás regresaría, la prensa británica ya está especulando con la posibilidad de que el próximo octubre se reincorpore a la mesa del jurado del popular concurso televisivo 'Factor X'.

Por: Bang Showbiz

