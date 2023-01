Leonardo DiCaprio siente que está 'en deuda' con sus padres

El actor Leonardo DiCaprio siente adoración por sus padres, Irmelin y George, ya que siempre le han "apoyado incondicionalmente" en sus decisiones y le han colmado de "amor".

"Estoy completamente en deuda con ellos de todas las maneras posibles. Estaban allí para mí. Me escucharon cuando era niño diciendo: 'Esto es lo que quiero hacer', y siempre me han apoyado incondicionalmente. Consiguieron hacerme sentir que todos mis sueños estaban a mi alcance. Conozco a mucha gente que ha crecido en familias más adineradas, con estructuras familiares mucho más sólidas, que ni se acercan al nivel de amor que me han aportado mis padres", explica en el periódico The Telegraph.

El actor de 41 años también ensalza al director Martin Scorsese como uno de sus héroes personales porque le enseñó "dos cosas cruciales" sobre la industria cinematográfica.

"Marty es el mejor director de nuestro tiempo, que me ha enseñado dos cosas cruciales. Una es que lleva mucho tiempo y mucha paciencia hacer una buena película, y dos, que el cine es una forma de arte como lo son la pintura y la escultura. A la larga, como cualquier artista, quiero hacer piezas de arte que duren. Películas que sigan siendo vistas y apreciadas dentro de 50 años".

Por: Bang Showbiz