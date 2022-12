"Las drogas me alejaron de mi trabajo": Bradley Cooper

Tras permanecer nueve años completamente sobrio, el actor Bradley Cooper reconoce ahora que su previa adicción a consumir alcohol y estupefacientes llegó a reprimir notablemente sus aptitudes artísticas.



"Soy una persona que intenta siempre aceptarse a sí mismo y que intenta ir con su personalidad hasta donde haga falta. Cuando hay algo que no me permite ser fiel a mis principios me alejo cada vez más de mí mismo así que sí, no tengo ninguna duda de que mis adicciones no me dejaban explotar todo mi potencial. Fue una época muy jodi**", confesó el intérprete a la edición estadounidense de la revista GQ. Aun así, la estrella de Hollywood trata siempre de sacar el lado positivo de cada una de sus experiencias, por lo que no reniega de los oscuros episodios de su pasado sino que trata de aprender de ellos.



"Todo lo que has vivido te ayuda a ser de una manera u otra. Hoy sigo teniendo muy presente mis malas experiencias, sé que es parte de mi vida. Es algo de lo que además nadie puede escapar", afirmó al mismo medio.



Tras superar finalmente su adicción a las drogas, Cooper encadenó una serie de interpretaciones en la gran pantalla que, a pesar de no saciar sus aspiraciones artísticas, al menos le ayudaron a encauzar de nuevo su vida.



"Cuando estaba haciendo películas como 'Loca obsesión' no me sentía completamente realizado pero verte trabajando con actrices como Sandra Bullock y estar completamente sobrio era como volver de nuevo a la vida. El hecho de volver a los rodajes sin tener que pretender ser otra persona después de lo que pasé fue una de las mejores sensaciones que he tenido", aseguró.



Fuente: Bang Showbiz