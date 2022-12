Lady Gaga inicia una lucha contra los violadores en Nueva York

La tan excéntrica como comprometida Lady Gaga, quien fue violada siendo adolescente, se ha unido al gobernador del estado de Nueva York Andrew Cuomo para desarrollar la campaña 'Enough is Enough' (Basta ya). En su carta conjunta, publicada en la revista Billboard, se lee: "Hoy muchas estudiantes universitarias experimentan abusos sexuales, muy pocos de los agresores son procesados y muy a menudo las víctimas carecen de los recursos necesarios para su recuperación. Como resultado, estas víctimas no solo son privadas de justicia, sino que se les niega la oportunidad de contar sus historias públicamente. Ser capaz de hablar abiertamente sobre estas experiencias tan difíciles es fundamental para facilitar la recuperación de la víctima y para eliminar la vergüenza que todavía envuelve el abuso sexual".

Cuomo y la cantante apremian a los políticos a "levantarse" contra la violencia sexual.

"Tenemos una responsabilidad con los hombres y mujeres jóvenes de este país. Tenemos que levantarnos contra la violencia sexual en cualquier lado. Todos, desde legisladores y educadores hasta defensores como la fundación Born This Way y los propios estudiantes, necesitan unir sus fuerzas contra este problema. Todos juntos debemos crear el andamiaje necesario para fomentar la salud mental, emocional y física de todos los jóvenes... En pocas palabras, basta ya".

