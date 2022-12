Lady Gaga evita el juicio contra su exasistente

La cantante Lady Gaga y su exasistente personal Jennifer O'Neill no pasarán finalmente por los juzgados el próximo 4 de noviembre después de que esta última retirara la denuncia interpuesta contra la artista el pasado lunes; tres días después de que los abogados de ambas partes comunicaran al juez encargado del caso, Paul G. Gardephe, que habían llegado a un acuerdo.

O'Neill acusó a la intérprete de no recibir el pago correspondiente a las horas extra que realizó durante varias semanas en 2009 y también las pertenecientes a 13 meses en el año 2010. Además, la exasistente personal y amiga íntima de Lady Gaga aseguró que la obligaba a dormir junto a ella durante las giras para poder tenerla lo más cerca posible "en caso de necesitarla para asuntos espontáneos que le surgieran en medio de la noche".

Este hecho se une a otras rígidas condiciones laborales entre las que se encontraban la ausencia de descansos durante la gira 'Monster Ball World Tour' o estar localizable las 24 horas del día. Unas acusaciones que la polémica artista quiso desmentir mediante una grabación que salió a la luz el año pasado en la que no dudó en insultar a su ya examiga.

"Si no tienes un horario es porque quiero que seas flexible, no que estés en tu escritorio cuatro horas al día y luego te vayas. Cuando te necesite, quiero que estés disponible. Jennifer es una pu** rata que me pide un dinero que no se ha ganado. No quería ser una esclava. Se cree la reina del universo, pero resulta que en mi trabajo la reina soy yo. Además, ella sabía que no había sueldo extra ya que la primera vez que la contraté no se lo pagué, ¿por qué iba a pagarlo luego?", declaraba la artista.

Por: Bang Showbiz