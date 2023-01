La rutina de Robbie Williams para mantenerse joven

A principios de los años noventa, Robbie Williams y sus compañeros de Take That enamoraron a las jovencitas de medio mundo con su voz y su atractivo físico. Varias décadas después, el 'chico malo' por excelencia del grupo sigue gozando de una carrera de éxito en la música tras superar varios baches y de un innegable sex-appeal que sigue causando estragos entre sus fans.

Ahora bien, a sus 43 años el británico ya no confía solo en el botox -al que reconoce haber recurrido en más de una ocasión- para combatir el paso del tiempo, sino que prefiere apostar por los beneficios del agua de coco fermentada.

"Ser así de guapo no es algo que se consiga sin esfuerzo, tienes que trabajar duro para conseguirlo. Yo me pongo mascarillas faciales. Sé que tengo un aspecto muy raro con ellas, como un asesino en serie de una peli de miedo, pero lo cierto es que las mascarillas te hacen sentir bien y te dejan la piel hidratada. Si todavía viviera en Stoke-on-Trent [su ciudad natal] esto no sería posible", confiesa.

El intérprete de 'Angels' se encuentra actualmente de gira por Europa con su último álbum, titulado 'The Heavy Entertainment Show'. Para poder afrontar la quincena de conciertos que todavía le esperan antes de terminar el tour en septiembre Robbie debe seguir un estricto régimen que le ayude a combatir además la ingesta calórica extra que se deriva del síndrome de alimentación nocturna que le diagnosticaron hace doce meses y que le lleva a devorar dulces por la noche sin ser consciente de ello.

"Desde hace algo más de un año, hago una cosa muy extraña por las noches: comer inconscientemente. Aparentemente, cuando estoy completamente dormido no me apetece comer col rizada, sino azúcar, mucho azúcar. Está siendo algo muy extraño. Como os podéis imaginar, eso no me permite comer cosas poco saludables durante el día porque ya lo hago de noche, cuando estoy dormido", revela en otra parte del clip.

Por otro lado, el siempre presumido cantante también asegura haberse cansado del corte de pelo que ha lucido los últimos años inspirado en la imagen de uno de sus ídolos, el líder de The Smiths, Morrissey, por lo que es muy probable que en los próximos meses sorprenda a su público con un nuevo cambio de look, quizás tiñéndose de nuevo el pelo o dejándose crecer el flequillo tal y como lo lucía en su juventud, cuando debutó con la famosa 'boy band' de Mánchester.

Por: Bang Showbiz