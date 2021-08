La modelo Carolina Guerra habla del cambio que dio su vida tras conocerse fotos íntimas suyas Carolina Guerra, la paisa que fue finalista de La Agencia, batalla de modelos, hace unos meses nos contó los problemas que tuvo por la publicación sin su consentimiento de unas fotos íntimas. No hay mal que por bien no venga, porque la modelo tuvo un cambio en su vida del cual hoy no habla.