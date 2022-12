La mamá de las Kardashian también grabó video de contenido sexual

Muchos recuerdan aún el salto a la fama de Kim Kardashian al filtrarse en la red un video sexual que ella y su por entonces novio Ray-J habían grabado, cinta que terminó convertida en DVD y comercializada bajo el título, 'Kim Kardashian: Superstar'.

Pero parece que no es la única de la familia Kardashian dada a filmar sus prácticas amatorias ya que ahora su madre, Kris Jenner, ha confesado que ella y su marido Bruce Jenner grabaron su propia cinta para "hacer un poco más picantes" sus encuentros.

En un episodio aún sin emitir del reality 'Keeping Up with the Kardashians', Khloé Kardashian admite haberse hecho fotos sexys para su marido Lamar Odom, con quien ahora atraviesa una grave crisis tras tener que escuchar acusaciones de infidelidad y abuso de drogas.

En el capítulo, Bruce le dice a Khloé: "Hacer esto en esta familia. pueden filtrarse fotos, recuerda todos los problemas que causó".

Sin embargo, Kris intervino para decirle a su hija: "Bruce y yo grabamos una cinta practicando sexo".

A lo que Bruce respondió que era un "video de ejercicios". Para luego añadir: "No era exactamente una cinta sexual. Y la borré de inmediato".

Se cree que el exnovio de Kim, Ray-J, vendió el video a Vivid por 1 millón de dólares en 2007, pero posteriormente Kim demandó a Vivid, llegando a un acuerdo de 5 millones de dólares.



Por: Bang Showbiz