La madre de Amy Winehouse no quiere que se publique otro disco póstumo de su hija

Janis Winehouse, madre de la fallecida cantante Amy Winehouse, no aprueba la idea de que las demos que su hija dejó tras de sí antes de morir se publiquen como nuevo disco porque cree que a ella no le gustaría.

"Amy era muy quisquillosa con lo que hacía. Era muy perfeccionista. Cuando hacía algo decía: 'No, esto no es bueno'. Y aunque le dijeras que estaba bien, ella te contestaba: 'No, no lo está'. Así era Amy", explicó Janis en exclusiva a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Al novio de Janis, Richard Collins, tampoco le entusiasma la posibilidad de que se publique el material inédito que queda de Amy porque le parece "basura".

"Si fuera bueno [me parecería bien]. Hay algunos trozos, pero son una basura y es un insulto para ella y para sus fans. Sé que ellos querrían escucharlos, pero sería un insulto para ellos comprar un pedazo de mi*rda", aseguró Richard, quien no sabe si la discográfica de Amy está preparando otro disco póstumo tras el lanzamiento de 'Lioness: Hidden Treasures' cuatro meses después de la muerte de la joven.

"No lo sabemos. Por lo que nos consta, no se está preparando nada. Pero puede que la compañía sepa algo más que nosotros".