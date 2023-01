La debilidad de Khloé Kardashian son los hombres atléticos y musculosos

El historial sentimental de Khloé Kardashian , que estuvo casada durante cuatro años con el exjugador de baloncesto Lamar Odom y ahora mantiene una relación con la estrella de los Houston Rockets James Harden, confirma la atracción que siente por los deportistas, algo que ella atribuye al hecho de que es una persona "activa".

"Me gustan los atletas, especialmente ahora que hago mucho más deporte. Me gusta llevar una vida activa", confesó Khloé en el programa radiofónico 'The Howard Stern Show'.

Publicidad

Sin embargo, Khloé no conoció a su actual novio, James, en un evento deportivo, sino en la fiesta de cumpleaños de su cuñado Kanye West .

"No voy a partidos de baloncesto. Kim le organizó una fiesta de cumpleaños a su marido Kanye en el Staples Center, lo alquilamos para la ocasión. Invitó a todos sus amigos, había algunos jugando al baloncesto. Así fue como le conocí", confesó.

Ver: Así reacciona Khloé Kardashian cuando le preguntan si su trasero está operado

Pero a pesar de su noviazgo con James, Khloé ha pasado mucho tiempo durante los últimos meses apoyando a su exmarido Lamar después de que este sufriera una sobredosis de drogas y alcohol en octubre, lo cual no implica que se haya planteado darle una segunda oportunidad a su matrimonio.

Publicidad

"Sí que creo que somos almas gemelas, pero ahora mismo eso no es lo que se me pasa por la cabeza. Ahora lo veo todo desde el punto de vista de una amiga. Le quiero mucho, sinceramente, y quiero que se recupere y que sea feliz y todo eso, como haría con cualquier otro miembro de mi familia. Esa es mi posición", revelaba en el programa 'Good morning America'.

Por: Bang Showbiz