La cantante Jewel detalla el romance que vivió con Sean Penn

La cantante Jewel revela en su libro de memorias 'Jewel - Never Broken: Songs Are Only Half the Story' los detalles del apasionado romance que mantuvo en 1995 con el actor Sean Penn cuando él rompió temporalmente su relación sentimental con la intérprete Robin Wright, de quien finalmente acabó divorciándose en 2010 tras más de una década de matrimonio durante la que se separaron en al menos dos ocasiones.

"Él me había visto en el programa 'Conan' y estaba trabajando en una película que había escrito, 'Cruzando la oscuridad'. Quería que yo compusiese una canción para la banda sonora. Le dije que lo haría y me respondió que quedaría conmigo en cualquier lugar para enseñarme la película, que solamente tenía que decirle el día. Le di mi número de teléfono pensando que no volvería a saber de él", relata Jewel en su libro.

Sin embargo, Sean sí que se puso en contacto con la cantante de nuevo y, después de que ella compusiera el tema 'Emily' para su cinta, ambos iniciaron una estrecha amistad que acabó convirtiéndose en un romance.

"Hablábamos por teléfono un montón y él era muy bueno coqueteando, y a mí no me importaba. No era tonta, sabía que yo probablemente solo era un capricho para ese hombre. No tenía pensado darle el gusto de conquistarme. Le puse a prueba y él aceptó el reto. Empezó a intentar conquistarme en serio, me seguía durante las giras y actuaba prácticamente como mi mánager de carretera", revela la intérprete.

La pareja llegó incluso a acudir junta al Festival de Cine de Venecia y viajó por el mundo durante el tiempo que duró su idilio: "Sean me llevó a ver las vistas de París desde Montmartre y solía escribirme notas que escondía en mis bolsillos... Me lo pasaba muy bien con él y eventualmente acabé enamorándome".

Pero finalmente el actor decidió intentar darle una nueva oportunidad a su relación con Robin, con quien acabó casándose en 1996. Por su parte, Jewel contrajo matrimonio con Ty Murray -padre de su hijo Kase (4)- en 2008, pero ambos acabaron divorciándose en el verano de 2014.