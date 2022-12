Kristen Stewart desaprueba el uso de los antidepresivos

La actriz Kristen Stewart está convencida de que la mayoría de las personas a las que se les receta antidepresivos no tienen en realidad ningún problema mental, y no comprende cómo alguien puede tomar voluntariamente pastillas para "sentir menos".

"Conozco a mucha gente que toma medicamentos y que no tiene ningún problema mental. No todos los problemas emocionales son problemas mentales. Por lo que sabemos, solo tienes una vida y es jodid*mente hermosa, ¿por qué ibas a querer sentir todo menos? ¿Por qué adormecerte? Yo no tomo antidepresivos, creo que es raro", aseguró la intérprete al portal The Daily Beast.

A Kristen no le parece nada malo ser una persona demasiado "emocional", a pesar de que algunas personas puedan interpretarlo como una señal de debilidad.

"Es extraño, pero si te muestras demasiado emocional sobre cualquier cosa la gente te valora menos, porque cualquier señal de demasiada emotividad se interpreta como una flaqueza. En plan: '¿Sientes demasiado? Podemos ayudarte con eso'. La autoexploración desaparece con la medicación. Hasta cuando dices que tienes un pequeño dolor de estómago pasa lo mismo: 'Toma pastillas, también podemos ayudarte con eso'. A lo mejor lo que pasa es que nuestras emociones afectan a nuestro estómago, así que a lo mejor estás ignorando algo en lo que deberías trabajar".

Por: Bang Showbiz.