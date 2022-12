Kris Jenner echa de menos a su hija Kendall

Desde que la joven modelo Kendall Jenner decidiera abandonar la casa familiar al cumplir la mayoría de edad, a la estrella televisiva Kris Jenner -matriarca del clan Kardashian- le ha costado mucho dejar de "llorar desconsoladamente", ya que no acaba de creerse que su pequeña se haya convertido en una mujer adulta y ansiosa de disfrutar al máximo de su independencia y de su prometedora carrera en el mundo de la moda.

"Ahora está un poco mejor, pero hasta hace relativamente poco no dejaba de llorar desconsoladamente ante la idea de mi mudanza. Lo más interesante es que al principio se negaba a compartir conmigo el hecho de que me extrañaba mucho y de que no acababa de asimilar que me estaba haciendo mayor", reveló la extrovertida Kendall en el programa de televisión estadounidense 'Live with Kelly and Michael'.

La sensación de soledad que invadió a la también madre de Kim Kardashian le ha llevado a tomar un papel fundamental en la decoración del nuevo piso de su hija, con la intención de dar a la nueva vivienda un toque "familiar" que recuerde a la joven los agradables años de su infancia en la mansión de Bruce y Kris Jenner.

"Desde el principio le dije que mi casa era mía y que, por tanto, yo me tenía que encargar de todo, pero el caso es que con ella no se puede discutir. Desde el primer día me ayudó moviendo cajas de un lado para otro y, para ser sincera, la decoración y los muebles han sido todos de su propia elección. Quiere que mi piso tenga un estilo similar a la de la casa familiar, para que me sienta cómoda y vinculada lo máximo posible al resto de la familia", aseveró Kendall en la misma conversación, sin entrar a dar más detalle sobre la propiedad de casi 2 millones de dólares que ha adquirido en Los Ángeles.