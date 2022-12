Kim Kardashian quiere volver a posar desnuda para Playboy

Pocas semanas antes de dar a luz a su primogénita North West, la estrella televisiva Kim Kardashian desveló a sus allegados y a las cámaras de su programa de telerrealidad que soñaba con ocupar de nuevo la portada de la famosa revista para adultos, un deseo que se materializaría tan pronto como "soltara" la pesada carga que le impedía lucir la esbelta silueta que siempre le ha caracterizado.

A pesar de las críticas que la mediana de las Kardashian dirigió a la publicación por presentar en 2010 las imágenes que tomó de ella en 2007, Kim parece estar dispuesta ahora a embarcarse en un nuevo proyecto artístico que revele su figura completamente desnuda, como rezan las confesiones que acaban de ver la luz en un avance de la nueva temporada de 'Keeping Up With the Kardashians'.

"Tan pronto como suelte esta cosa que tengo dentro, quiero posar para Playboy o hacer una sesión de fotos en la que aparezca desnuda", afirma convencida en el extracto de uno de los nuevos episodios de su espacio televisivo.

Por el momento se desconocen las motivaciones que estarían detrás de su hipotético nuevo trabajo para Playboy, pero tras impactar a la opinión pública con las sensuales instantáneas que se plasmaron en las páginas de la revista hace tres años, Kim Kardashian se vio obligada rápidamente a justificar su polémica aparición aludiendo a la necesidad que tenía de reafirmar su "independencia" a ojos no solo de su familia sino de todo el mundo.

"La decisión que tomé no fue precipitada, fue una forma de demostrar que era una mujer que ya necesitaba proyectar independencia. Siempre fui una niña que se ajustaba a las reglas, que nunca protagonizaba escándalos y que siempre presumía de ser la hija perfecta. No me arrepiento de lo que hice y creo que las fotos son fenomenales", explicaba tras la tormenta mediática que desató el reportaje fotográfico.



Por: Bang Showbiz