Kim Kardashian desea apoyar a su hija si ella decide posar desnuda en un futuro

Nota: Kim Kardashian calienta internet con sus fotos

Nota: Kim Kardashian quiere comprarle una isla a su hija

Nota: Kim Kardashian le regala a su esposo una réplica en silicona de su voluptuoso trasero



Nota: Kim Kardashian se siente más 'poderosa' tras posar desnuda

Para la estrella televisiva Kim Kardashian no supondría ningún problema que su hija North de 17 meses, fruto de su matrimonio con el rapero Kanye West, decidiera seguir sus pasos en un futuro posando completamente desnuda, tal y como ella hizo para la revista Paper.



Publicidad

"Me gustaría apoyar a North en cualquier cosa que quiera hacer. No hago nada con la intención de animar a los demás a que hagan lo mismo que yo. Ese nunca ha sido mi propósito. Lo hago porque estoy orgullosa de ello y me hace sentirme más fuerte. Posar desnuda me hace sentirme bien conmigo misma después de haber engordado un montón y de sentirme como una mie**a durante demasiado tiempo", reveló a la emisora 92.9 FM de Perth de Australia.

La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' tomó la decisión de posar desnuda después de pasar por un embarazo que le hizo sentirse "deprimida" por todos los cambios que experimentó su cuerpo.

"Tuve un embarazo muy malo y gané mucho peso. No me sentía bien conmigo misma, estaba deprimida: nunca me había sentido tan mal en mi vida. Justo ayer vi un vídeo mío cuando estaba embarazada de ocho meses más o menos, ¡estaba enorme! Así que me dije a mí misma: 'Chicos, espera a que nazca este bebé. Tan pronto como mi cuerpo vuelva a la normalidad y me sienta bien conmigo misma, voy a posar desnuda, así que todos deben estar preparados'", aseguró.

Por: Bang Showbiz