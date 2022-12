Kim Kardashian cree que su hermano Rob está 'trabajando duro' para recuperarse

La estrella televisiva Kim Kardashian está convencida de que su hermano Rob, quien se cree que está luchando contra una depresión tras ganar más de 45 kilos en los últimos dos años, está volviendo a encarrilar su vida poco a poco a pesar de que todavía no se encuentra "a gusto en su propia piel".

"Sencillamente creo que está atravesando una fase en la que no se encuentra a gusto en su propia piel. Está trabajando muy duro para volver a la situación en la que quiere estar", aseguró Kim en el programa 'TODAY'.

Publicidad

Sin embargo, la mujer de Kanye West no cree que la fama de su mediática familia sea la causante de todos los problemas de su hermano menor.

"No me parece que todo sea necesariamente consecuencia de la fama. Creo que es más bien debido a circunstancias en su vida con las que no ha sabido lidiar. Bien sea la pérdida de nuestro padre [el abogado Robert Kardashian] o algunas rupturas, o el hecho de que estaba muy unido a Lamar [Odom] y cuando Khloé y él rompieron le resultó muy duro. Creo que fueron unas cuantas cosas", apuntó.

La propia madre de Rob, Kris Jenner, había confesado anteriormente que le preocupaba que la vida de su hijo corriera peligro si no le ayudaba a hacer "algo drástico".

"Me da la sensación de que si no le ayudo a hacer algo drástico, morirá. Ha ganado casi 50 kilos en el último año... No sale de casa. Se perdió Navidad y la boda de Kim", revelaba la matriarca del clan en el programa 'Keeping Up with the Kardashians'.