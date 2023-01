Khloé Kardashian se recupera de una infección que contrajo mientras cuidaba a Lamar Odom

La popular Khloé Kardashian ha podido salir a la calle por primera vez tras contraer una infección por estafilococos mientras cuidaba de su exmarido Lamar Odom en el hospital después de que este quedara inconsciente en un burdel de Nevada.

"Soy muy afortunada, me encuentro mejor y mi infección se está curando. Hoy he podido salir y estar por ahí... ¡La cuarentena se ha acabado!", tuiteó Khloé.

Publicidad

La familia de Khloé ha estado a su lado para apoyarle durante un momento tan duro. Su hermana Kourtney se encargó de informar públicamente de que su situación no era grave y de que mejoraba poco a poco el pasado viernes.

"Está bien, no se encuentra bien, pero está mejorando", explicaba Kourtney a E! News.

Durante su convalecencia, Khloé respondió a quienes le criticaban en Twitter por detener los trámites de su divorcio de Lamar mientras este se recuperaba y le instaban a elegir entre su novio actual, James Harden, y su expareja.

"Deberíais decirle eso al hombre que rompió todos nuestros votos [Lamar]. Juzgad vosotros mismos. Que os j*dan. El divorcio sigue adelante. Eso no significa que no vaya a estar ahí para él en la enfermedad y en la salud. Lo he demostrado. Dejad de creer todo lo que leéis. No es mi responsabilidad aclarar cada rumor. Creo que sé lo que estoy haciendo con mi vida", contestó.

Publicidad

Más tarde, la joven justificó su reacción alegando que en ese momento estaba fuertemente medicada.

"Antibióticos, calmantes y Twitter... no es una buena combinación".

Publicidad

Por: Bang Showbiz