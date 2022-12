Khloé Kardashian se niega a llamar a Bruce Jenner como mujer

Pese a que Caitlyn Jenner siga tratando de feminizar su imagen, Khloé Kardashian reconoce que tanto ella como sus hermanas Kim y Kourtney continúan llamándole 'Bruce', sobre todo cuando se comunican por teléfono, medio en el que la voz sigue sonando igual que antes de su transición a mujer.

"Nosotras, mis hermanas y yo, llamamos a Caitlyn 'Bruce' y nos han dicho que no pasa nada por hacerlo. Podemos llamarla del modo en que queramos porque en el teléfono, cuando me llama, es la misma voz que la de Bruce. Y si no estoy físicamente con ella, es difícil recordar en ese momento que estoy hablando con Caitlyn", aseguró al programa australiano 'The Project'.

Khloé recuerda que tanto ella como su familia han tenido que vivir momentos duros y difíciles durante el cambio de sexo de Bruce, algo especialmente complicado si se tiene en cuenta que todo lo hacían bajo la atenta mirada de su numeroso público.

"Creo que hubo una época que fue muy difícil para toda la familia, cuando todos estábamos haciendo la transición de género con ella, pero delante de una audiencia. No creo que esa es la manera normal de hacerlo. Hay muchas emociones, y es difícil mostrar eso delante de una cámara", explicó.

Sin embargo, Khloé cree que ya está todo superado y ahora lo único que quiere es que Caitlyn sea "feliz".

"Creo que todos logramos hacer frente a la situación, y que ya quedó todo superado, quedó atrás. Estamos felices por ella. Solo queremos que sea feliz".

Por: Bang Showbiz