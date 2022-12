Khloé Kardashian recuerda algunos cumpleaños frustrados

La estrella de la televisión estadounidense Khloé Kardashian aún recuerda el amargo desconsuelo con el que se quedó al enterarse de que el nuevo coche que apareció el día de su cumpleaños en la puerta de su casa no era un regalo para ella, sino la última compra de su madre Kris Jenner .

"Yo me quedé sorprendida. Vi un coche en la puerta de la casa de mi madre y me puse a chillar: 'Oh Dios mío, ¡me has comprado un coche por mis 16!'. Pero no era para mí. Era realmente un coche que ella se había comprado y que lo habían traído con antelación. Irónicamente fue en mi cumpleaños 16, por lo que me molestó un poco", explica Khloé en un vídeo en su web.

Publicidad

Pero sus recuerdos no acabaron ahí, sino que Khloé compartió también la frustración que supone tener que comer en una fecha señalada lo que menos le apetece a uno.

"Recuerdo que mi madre celebró mi cumpleaños con antelación porque tenía que hacer algo en Hawái, así que celebramos mi cumpleaños en Spago, un restaurante muy bueno y muy bonito y muy caro. Genial, pero cuando tienes 15 años no sabes nada sobre Spago y no quieres comida complicada, sino que quieres pizza o pollo frito. Que me dieran tartar de atún fue como... '¿Pescado crudo? Tengo 15 años, ¿quién co** quiere pescado crudo?'", cuenta Khloé en el clip.