Khloé Kardashian quedó 'traumatizada' al descubrir a su mamá teniendo relaciones con su novio

Las populares Kim y Khloé Kardashian se quedaron de piedra cuando al entrar en casa de su madre Kris Jenner (54) la escucharon intimando con su novio Corey Gamble (34).

Publicidad

"Escucharlos tener sexo es algo salvaje, y estoy traumatizada. Nos pasó a Kim y a mí. Fue en su casa, gracias a Dios. Estábamos en el piso de abajo cuando escuchamos como palmadas. Es realmente algo traumático. La cabecera estaba sonando... Nos golpeamos la una a la otra diciendo: '¡NO!', Kim me dijo: 'Espera, shhh'. Después se hizo el silencio absoluto y a continuación comenzó la segunda ronda. Yo le dije: 'Venga, ya vale, yo me voy'", cuenta Khloé a la revista Complex.

Pero esta no es la primera vez que la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' escucha a su madre mantener relaciones, ya en una ocasión escuchó involuntariamente una de sus sesiones de sexo con Bruce Jenner (ahora conocida como Caitlyn).

"Esto no debería pasarle a nadie, pero a mí me ha pasado varias veces con mi madre. Cuando era más joven estaba escondida bajo la cama de mi madre por alguna razón, y de repente Bruce y ella empezaron a tener sexo. Yo estaba allí y no me podía marchar, tuve que esperar hasta que terminaron", añade la estrella televisiva en la publicación.

Publicidad