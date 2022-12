Khloé Kardashian no soporta ver sus fotografías antiguas

Aunque Khloé Kardashian puede presumir ahora de tener una exitosa marca de moda junto a sus hermanas Kim y Kourtney -Kardashian Kollection para Lipsy-, la estrella de la telerrealidad no siempre ha tenido el mismo gusto para la ropa, llegando a vestir chándales de chico durante su adolescencia.

"Me avergüenzan todas las fotografías de mi adolescencia. Eso es lo bonito de la moda, experimentar y probar cosas nuevas. Pero a veces no te das cuenta de cómo cambia la moda hasta que te ves en fotografías antiguas y dices: 'Oh, ¿en qué estaba pensando?'. Solía vestir chándales de chico y pensaba que era muy estilosa. Eran chándales de chico muy amplios y eso nunca puede quedar bien, pero en aquel momento pensaba que eran geniales", señaló a la agencia BANG Showbiz.

Sus hermanas pequeñas, Kylie y Kendall Jenner, también se han animado a involucrarse en el mundo de la moda con una colección de ropa para PacSun y una línea de zapatos para Madden Girl, y Khloé no duda en aconsejarles que pongan pasión en todo lo que hacen.

"Nosotras hemos aprendido todo poco a poco. Cada pieza de nuestra marca Kollection la llevaríamos cualquiera de las tres y de forma diferente, no puedes tener una persona específica en la mente. Tienes que amar cada pieza que diseñas. Creo que Kendall y Kylie tienen que amar lo que hacen. Si amas lo que haces, si tienes pasión, la línea será un éxito. Es algo que siempre les decimos, que tiene que gustarles realmente lo que hacen", añadió.