Khloé Kardashian no planea retomar su relación con Lamar Odom

Pese a que sí es cierto que Khloé Kardashian ha parado los trámites de su divorcio de Lamar Odom, no lo ha hecho -como algunos aseguraban- porque tenga pensado retomar su relación con el exjugador de baloncesto, sino porque cree que ahora mismo necesitan centrarse en lo importante: su recuperación.

"Paré el divorcio porque no hay prisa. Por razones médicas y muchas otras cosas es más inteligente frenarlo. Pero eso no significa que haya vuelto con Lamar. Ni siquiera pasa por nuestra mente pensar en embarcarnos en una relación", cuenta en exclusiva a la revista People.

Pero que tenga esto tan claro no quita para que la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' afirme rotunda que "siempre querrá" al exdeportista.

"Siempre le quise y siempre le querré. No creo que el amor sea algo que pueda cambiar. Creo que cuando quieres a alguien, puedes amar desde lejos. No tienes por qué estar con esa persona para quererla", señala.

Tras conocerse el incidente de Lamar en un burdel de Las Vegas -en el que se le encontró inconsciente tras haber consumido importantes cantidades de drogas y alcohol-, Khloé voló de inmediato al hospital de Nevada donde había sido ingresado para estar a su lado.

"Todo lo que sabía era que necesitaba estar ahí. Tenía que ir donde él estaba y asegurarme de que estaba bien. Detestaba que él estuviera en esa situación. No querría que nadie estuviera en esa situación, especialmente alguien a quien quiero y por el que me preocupo".

Y aunque el futuro es incierto para la exestrella de la NBA -quien necesitará un trasplante de riñón- Khloé se siente optimista y continuará junto a él durante su recuperación.

"Que se haya despertado ha sido un alivio para todos. Cada hora es diferente. A ratos va bien y a ratos va mal, pero está despierto. Está vivo y eso es todo lo que quiero, quiero que esté bien. Tiene un largo camino por delante. Y tiene que recorrerlo solo, y lo más importante, tiene que querer andar ese camino. Yo estaré ahí para apoyarle en cada paso que dé", asegura Khloé.