Khloé Kardashian niega su supuesta reconciliación con Lamar Odom

"No hemos vuelto juntos, para nada. Le quiero con cada fibra de mí ser... Estamos casados y comparto esa unión con él. Yo no quería que nos divorciáramos, pero lo hicimos por un montón de razones y eso no significa que me haya olvidado de él. Todavía creo en los votos que hice de estar ahí para él. Sé que es confuso, es muy confuso. No es nada romántico. Me preocupo por él y le quiero. No creo que solo porque no compartamos un vínculo romántico ya no pueda preocuparme por alguien. Me parece que esa actitud es muy simplista", aseguró Khloé en el programa 'The Talk'.

Khloé y Lamar acudieron juntos recientemente al desfile organizado por el rapero Kanye West -marido de la hermana de Khloé, Kim Kardashian- en Nueva York a pesar de que la estrella televisiva no estaba segura de sí su ex estaba preparado para mostrarse en público.

"Él tenía muchas ganas de ir al desfile de Kanye. Yo tenía mis reservas, estaba muy nerviosa. Era muy protectora con él, todavía lo soy. Pero el hecho de que acudiera y pudiera hacerlo caminando él solo, con Kanye, y de que pisara de nuevo el Madison Square Garden donde antes solía jugar al baloncesto, todo esto tuvo un gran impacto. Fue precioso", añadió.