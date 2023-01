Khloé Kardashian entrena dos veces al día

La estrella televisiva Khloé Kardashian parece haber superado definitivamente aquellos complejos que solía tener sobre su peso y que definían buena parte de sus apariciones en el programa de televisión 'Keeping Up With the Kardashians', ya que ahora se ha convertido en toda una apasionada de ejercicio físico, hasta el punto de que empieza su día con una buena sesión de ejercicio físico y cierra la jornada con otra visita al gimnasio.

"Nunca te arrepentirás de una buena sesión de actividad física, mientras que siempre acabarás sintiéndote mal si decides no hacerlo por culpa de la pereza. Hace poco decidí que en lugar de ejercitarme solo una vez al día lo haría dos veces, simplemente porque no podía evitarlo. Ahora entreno por las mañanas y por las tardes, la primera vez acabé muy cansada, pero al menos lo conseguí", reveló en su página web khloewithak.com

Aunque su estricto régimen de ejercicios se ve acompañado también de una dieta sana y equilibrada, Khloé tampoco está dispuesta a renunciar de forma definitiva a aquellos caprichos culinarios que le ayudan a canalizar el estrés y que toma con cierta frecuencia.

"Normalmente me permito comer lo que me apetezca, pero siempre con moderación. Soy de las que opina que si quieres un poco de chocolate, no hay problema alguno en tomar un poco, siempre que no acabes atiborrándote", expresó en el mismo artículo.

La hermana de la famosa Kim Kardashian ya se pronunciaba hace unas semanas sobre las dificultades que había atravesado a la hora de "acostumbrar" a su organismo a la ingesta de menos calorías, un proceso en el que parece jugar un papel fundamental beber tanta agua como sea posible.

"La verdad es que resulta muy duro acostumbrar tu cuerpo a comer menos, supone mucho entrenamiento y llega un momento en que sientes que tus ojos son más grandes que tu estómago. Para ello es importante beber mucho agua, al menos unos cinco litros al día en mi caso", explicaba en su mismo portal sobre salud y belleza.

Por: Bang Showbiz