Khloé Kardashian, afligida al saber que su ex marido está en el hospital

La estrella televisiva Khloé Kardashian está "completamente inconsolable y con el corazón roto" después de que encontraran a su exmarido Lamar Odom inconsciente en un prostíbulo de Pahrump (Nevada) este martes. El exjugador de baloncesto aún no ha recuperado la consciencia y sigue en estado "crítico", según E! News. Eso sí, acompañándole está Khloé, quien se trasladó a Las Vegas -donde está ingresado- para estar a su lado.

Publicidad

Las ya conocidas tendencias destructivas de Lamar han hecho que la familia Kardashian no se sienta sorprendida por la noticia, pero sí "triste".

"No es impactante, pero es triste", declaró una fuente de la familia al mismo medio.

La pareja se casó en septiembre de 2009, un mes después de conocerse en una fiesta, pero solicitaron el divorcio en diciembre de 2013, trámite que se hizo efectivo en julio de este año.

Desde que se divorciaron, Khloé cortó todos los lazos con el exjugador, aunque nunca dejó de mostrar su preocupación por la actitud errática de su exmarido.

Publicidad

"Khloé Kardashian cortó todo contacto con Lamar en verano, pero lleva preocupada por su comportamiento desde hace tiempo", explicó el informante.

A pesar de su separación, entre rumores de que le había sido infiel y de que tenía problemas de adicción a las drogas, él siempre tendrá un lugar especial en el corazón de Khloé. Anque la joven está ahora saliendo con James Harden, ya dijo meses atrás que no olvida a Lamar y que nunca dejará de quererle.

Publicidad

"Nunca dejaré de querer a Lamar. Estaba obsesionada con él de una manera sana. Era mi marido y me gustaría que lo siguiera siendo y no creo que haya nada malo en ello. No hay nada que pueda hacer. Lamar tiene que hacer cosas para cambiar ese aspecto, pero sí, si pudiera estaría casada con Lamar en dos segundos", afirmó en E! News en el mes de abril.

Por: Bang Showbiz