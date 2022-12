Khloé Kardashian, ¿a French Montana?: 'Algunos provocan la felicidad cuando se van'

Como si no tuviera suficiente con tener a su disposición un imperio mediático solo por llevar el apellido Kardashian, Khloé Kardashian (30) sintió la necesidad de compartir unos crípticos mensajes con los más de 11 millones de seguidores de su cuenta de Twitter, ante quienes se habría despachado a cuenta de su exnovio, el rapero French Montana (29).

"Algunos llevan felicidad allá por donde van, otros la provocan cuando se van", escribió Khloé propiciando que uno de sus seguidores le mandase un mensaje de ánimo: "Vamos Khloé, tú eres mejor que eso".

Sin embargo la estrella no se tomó el tuit con tan buen humor. "Deja de leer entre líneas. Es solamente una cita, no referente a un estado de ánimo. Me hizo gracia. Cállate", contestó Khloé.

A pesar del pequeño conflicto con su fan, parece que volver a la soltería le ha sentado bien a la pequeña de las Kardashian porque, además de estar más feliz, Khloé se siente llena de energía, aun madrugando.

"Llevo levantada una hora. Odio tener que empezar el día antes de que salga el sol. Pero bueno, estoy de pie... ¡Ponte las pilas hermana! (Sí, estoy hablándome a mí misma)", escribió la pequeña de las Kardashian, quien poco más tarde se inspiraba de nuevo con una filosófica frase que añadía a su perfil de la red social.

"'Sé agradecido por lo que tienes y deja de quejarte, porque eso aburre a todo el mundo, no te hace buena persona y no resuelve los problemas. Amén".

La elevada actividad de Khloé en su perfil de Twitter llega después de que ayer se conociese que había decidido poner punto final a su idilio de ocho meses con el rapero French Montana por lo 'dependiente' que el cantante se había vuelto.

"Se han tomado un descanso. La relación se había hecho muy pesada y Khloé necesitaba dar un paso atrás", señalaba una fuente a la revista Us Weekly, al tiempo que otro informante puntualizaba: "Le crispaba que él fuera tan dependiente de ella".