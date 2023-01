Kesha casi 'se mata' tratando de adelgazar por orden de Dr. Luke

La cantante Kesha ha arremetido de nuevo contra el productor Dr. Luke, con quien mantiene una dura batalla legal tras acusarle de abusar emocional y sexualmente de ella a lo largo del tiempo que duró su contrato con la discográfica de este, Kemosabe Records, ya que ahora la estrella se ha sincerado sobre las coacciones que habría recibido por su parte para que perdiera peso a costa de su salud.

"Estaba sometida a una fuerte presión para que perdiera peso. Traté de conseguirlo, y casi me mato en el intento", confiesa la intérprete al periódico New York Times.

La relación de Kesha y su antiguo mentor comenzó a deteriorarse cuando la artista se plantó ante él y se negó a interpretar aquellos temas que le resultaban ofensivos por su contenido marcadamente sexista.

"Dije que no iba a cantar eso, que no pensaba cantar esas letras. Me negué en rotundo. Y tuvimos una fuerte discusión al respecto", afirma.

Las duras palabras de Kesha no han tardado en ser respondidas por Dr. Luke, quien ha negado todas las acusaciones alegando una vez más que la cantante únicamente trata de desprestigiarle para dañar su imagen pública y condicionar la decisión judicial en base a las emociones y completamente al margen de los hechos.

"Ese artículo es parte de una campaña coordinada por Kesha para engañar al público, retorcer los hechos que han sucedido a lo largo de los últimos dos años y ganarse la simpatía del mundo. Continúan lanzando acusaciones falsas en la prensa para perjudicar a nuestro cliente. La realidad es que hace ya dos años, Kesha eligió, de forma totalmente libre, no proveer a su sello con nuevo material. Kesha siempre ha sido libre de seguir trabajando en su música, y podría haber lanzado un álbum hace tiempo si hubiera querido. Se exilió ella misma", reza la respuesta del equipo legal de productor.

Aunque Dr. Luke ha afirmado que Kesha ya ha grabado 22 temas inéditos para cumplir su acuerdo legal con su sello, Kemosabe Records, con el que todavía tendría que publicar tres álbumes más -ya ha sacado dos- antes de poder dar por concluida su relación profesional, por el momento ha sido incapaz de ofrecer una fecha exacta acerca de cuándo verá la luz esa música.

Por su parte, Kesha ya presentó un recurso de apelación ante el juzgado de Nueva York -después de retirar las acciones legales interpuestas en California- con el propósito de anular la resolución que la obligaba a cumplir íntegramente los términos del acuerdo que mantenía con la discográfica en cuestión.