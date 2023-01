Justin Bieber se disculpa por dejar plantados a locutores españoles

El cantante Justin Bieber ha pedido disculpas a través de las redes sociales por la actitud a su paso por el programa español 'Tú no te pierdas nada' de los 40 Principales, donde dejó plantados al presentador Dani Mateo y a los oyentes.

Tras su espantada en antena, el joven acudió al programa televisivo 'El Hormiguero' de Antena 3, en el que a juzgar por el tuit que él mismo ha publicado se sintió más a gusto que en su anterior aparición.

"Me lo he pasado muy bien en España. Lo siento si me sentía un poco enfermo. Las hormigas me hicieron sentir mejor", tuiteó Justin.

En el programa que conduce Pablo Motos, Justin accedió a confesar algunos datos curiosos sobre su vida privada, como por ejemplo que nunca se plancha las camisas pero sí reposta él mismo la gasolina en sus coches. E incluso habló de su estado sentimental.

"Es difícil en mi situación conocer chicas nuevas, pero yo creo que encontraré a esa chica especial para mí", afirmó la estrella de la música.

Justin tuvo incluso el detalle de acercarse a saludar a todos los fans que esperaban a la puerta del estudio de televisión porque no habían conseguido entrar al programa.

La razón por la que el cantante habría hecho gala de una actitud tan diferente en sus dos apariciones a su paso por España es que, durante su entrevista en la radio, se "agobió" por la presencia de demasiada gente.

"Nos han dicho que estaba muy agobiado porque había mucha gente en el estudio. Entonces, él nos ha pedido ir al baño y se ha marchado. Su círculo más cercano nos ha dicho que hoy estaba muy apático. Además, ha llegado 40 minutos tarde a la entrevista. Una vez dentro, desde el programa le dijimos que presentara como un DJ su canción. Y lo hizo muy bien. Pero, después, creemos que porque había muchos móviles grabando, se ha sentido más agobiado y ha decidido irse", explican desde el programa de Los 40 Principales al periódico El País.

El comportamiento de Justin en antena ha incendiado las redes sociales, y mientras algunos le han criticado por comportarse como una estrella malcriada, otros han defendido su decisión de abandonar la entrevista afirmando que no contaba con un intérprete adecuado y que, por tanto, le tenía que resultar muy incómodo estar rodeado de gente que se reía sin él comprender de qué.

Por: Bang Showbiz